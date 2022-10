Security soll 14-Jährige missbraucht haben

Eine Mühlviertler Schülerin hat einen jungen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bei der Polizei angezeigt: Der 19-Jährige habe sie in der Nacht zum Sonntag während des Maturaballs in Freistadt in Oberösterreich gegen ihren Willen intim begrapscht. Die Exekutive ermittelt nun wegen Missbrauchsverdachts.