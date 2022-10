Viel Ärger und Verzweiflung über Herzlos-Behörde

Letzter Stand: Die Babys dürfen in die Steiermark kommen, die Mutter nicht. Christoph R. in Graz ist verzweifelt: „Meine Freundin Thu ist kein Sozialfall für unser Land - sie hat zwei komplizierte Fachrichtungen studiert, Firmen würden sich um sie reißen. Und sie ist die Mama meiner Kinder - die ich wegen dieser ganzen Vorgaben erst mit vier Monaten zum ersten Mal sehen durfte. Und für die ich als Vater ein Fremder bin. Ich frage mich, wie Behörden mit einem Achselzucken über das Schicksal einer Familie so entscheiden können.“ Das fragt sich nicht nur er.