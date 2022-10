F: Streiks ausgeweitet - Ruf nach höheren Löhnen

Nach dem wochenlangen Arbeitskampf in Frankreichs großen Raffinerien haben die Gewerkschaften im Kampf um höhere Löhne am Dienstag die Streiks ausgeweitet. Neben den Tankstellen sind nun auch öffentliche Bereiche wie Schulen und das Transportwesen betroffen. Trotz einer ersten am Freitag erzielten Einigung rief zudem die linke Gewerkschaft CGT beim Öl- und Gaskonzern TotalEnergies die vierte Woche in Folge zu Arbeitsniederlegungen auf.