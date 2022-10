Benzin wird knapp: Frankreich schließt Tankstellen

Viele Lenker wollen noch schnell vom staatlichen Tankrabatt von 30 Cent pro Liter profitieren, der schon bald auf zehn Cent gesenkt wird. Dass das den Tanktourismus in Grenznähe zu Belgien und Deutschland beflügelt, versteht sich auch von selbst. Von Frankreichs Energieministerin Agnès Pannier-Runacher kommt indes nur der Appell an die Vernunft der Bürger: „Legen Sie keine vorsorglichen Vorräte an. Das verschlimmert die Situation nur!“ Hilfreich? Wohl kaum. Am Dienstag hatte bereits jede dritte Tankstelle geschlossen - Tendenz zunehmend.