Goldener Oktober bleibt in ganz Österreich

Am Donnerstag treten vereinzelt Nebel- oder Hochnebelfelder bis zum Nachmittag auf. Auch ein paar dichtere Wolken zeigen sich am Vormittag über Osttirol und Oberkärnten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südwest. Frostige 1 bis 9 Grad hat es in der Früh. Tagsüber liegen die Temperaturen zwischen 9 und 20 Grad. Am wärmsten wird es im Westen Österreichs.