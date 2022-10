Diese Kärntner Firmen wollen die Welt retten

Jedes Jahr werden am Kärntner Weißensee bei der „Landschaft des Wissens“ von Horst Peter Groß und seinem Wissenschaftsverein Nachhaltigkeitspreise an innovative Unternehmen vergeben, die sich vor allem um eine umweltfreundliche Zukunft bemühen. Von neun Kandidaten schafften es diesmal fünf in die Endrunde - die ,„Kärntner Krone“ hat sie alle vorgestellt.