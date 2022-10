Schneller durchstarten mit schlauem Öko-Lader

Fokus auf Regionalität

Trotz der Internationalität bleibt Go-e bodenständig und regional: „Wir achten sehr darauf, mit heimischen Partnern zu arbeiten“, sagt Palli. Was kann die Ladespezialisten überhaupt bremsen? „Den Strompreis-Anstieg spüren wir - ebenso den Mitarbeitermangel.“ Nichtsdestotrotz wird groß gedacht: Da der Standort in Feldkirchen nicht CO₂-neutral geführt werden kann, wird neu gebaut - und zwar in St. Veit.