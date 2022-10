Allianz für den Klimaschutz

Ein Projekt mit Signalwirkung: 22 Vorarlberger Leitbetriebe - darunter etwa ALPLA, Blum und Gebrüder Weiss - haben gemeinsam den Verein „TUN. Green Deal Vorarlberg“ ins Leben gerufen. Ziel der Allianz ist es, Vorarlberg zur europäischen Modellregion in Sachen Energiewende zu machen. Bis 2030 soll im Ländle nur noch so viel CO2 ausgestoßen werden, wie auch wieder gebunden werden kann. Dabei werden alle von Vorarlberg verursachten Emissionen - also auch jene, die für Produkte im Ausland anfallen - inkludiert.