Pensionistin zahlte 4000 Euro für Blick auf Statue

„Es war wohl in den 1970er-Jahren, als im Fernsehen Freddie Mercury das erste Mal in mein Leben trat und mich schlagartig und dauerhaft in seinen musikalischen Bann zog“, schildert Janda der „Krone“. Dass sie ihn natürlich auch fesch fand, will die Pensionistin nicht unerwähnt lassen. War dies ein Grund dafür, dass sie mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann Günter zwar Konzerte des Tenors Peter Hofmann besuchte, aber keines von Mercury und seiner Band Queen? Vielleicht. Tatsache ist jedenfalls, dass schlicht und einfach die Zeit dazu fehlte. Bis es zu spät war.