Hellster Lichtblitz im All fasziniert Astronomen

Der Lichtblitz breche alle Rekorde, „sowohl hinsichtlich der Menge von Photonen“, also Lichtteilchen, „als auch der Energie der Photone, die uns erreicht“, sagte O‘Connor, der das Phänomen mit dem Gemini-Süd-Teleskop in Chile beobachtete. „Etwas so Helles, so nah, ist wirklich ein Jahrhundert-Ereignis.“