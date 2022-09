So entstehen die faszinierenden Weltraumbilder

Das Teleskop hat dazu mehrere Instrumente an Bord, die unterschiedliche elektromagnetische Frequenzbereiche im infrarotnahen Bereich aufzeichnen, die für das menschliche Auge überwiegend nicht sichtbar sind. Diese Daten „werden in einem digitalen Format mit Einsen und Nullen gespeichert“, sagt Joe DePasquale im NASA-Podcast. Im Wesentlichen sei es ein Schwarz-Weiß-Bild. Der Senior Data Image Developer am Space Telescope Science Institute in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland ist mit seinem Team für die Veröffentlichung der Weltraumbilder unter anderem vom Webb-Teleskop zuständig.