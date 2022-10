Haushaltsdefizite erst nach Krise reduzieren

Inflation mit Zentralbanken bekämpfen

„Wir leben in wirtschaftlich wirklich herausfordernden Zeiten, nicht nur in Österreich oder der EU, sondern weltweit (...). Prognosen ändern sich laufend und die Einnahmen - und Ausgabensituation des Staates wird instabiler. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Erstellung von Budgets, auch wenn die Ausgangslage anders ist als in Amerika (...)“, sagte Brunner in Washington.