Austria Klagenfurt gegen den LASK ab 17 Uhr LIVE

„Kollektiver Zusammenbruch“

In der Vorwoche setzte es für den LASK eine 0:3-Watschen gegen Hartberg - und das vor eigenem Publikum, aber nicht unbedingt als schlechteres Team. Vor allem die Offensive ist zuletzt ins Stottern geraten, nur vier Treffer gelangen in den vergangenen fünf Runden. Gegen Hartberg wurden in der ersten Hälfte reihenweise Großchancen vernebelt. „Wir müssen den Ball wieder dort reinbringen, wo es am wichtigsten ist. An dem müssen wir arbeiten“, benannte Kühbauer das Problem. Auch mental hatte er einiges zu bemängeln: „Da war ein kollektiver Zusammenbruch, das will ich in dieser Form nicht mehr sehen“, erklärte er gegenüber „Life Radio“.