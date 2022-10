WSG Tirol gegen Austria Lustenau ab 17 Uhr LIVE

In seiner Truppe kündigte er Veränderungen in der Startelf an. „Es ist an der Zeit, neue Reize zu setzen“, so Mader. Nicht spielentscheidend muss der erste Treffer sein. Die WSG feierte nach 0:1-Rückständen gleich drei Siege, Lustenau punktete danach fünfmal (2 Siege, 3 Remis). Sollten die Tiroler gewinnen, wäre es eine Premiere, nachdem sie zuvor in fünf Aufeinandertreffen mit Aufsteigern - Ried, Klagenfurt und jetzt Lustenau - den Kürzeren gezogen hatten.