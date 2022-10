Zwischen Pflichterfüllung und Naturerlebnissen

Viele Jäger träumen davon, einmal in den Bergen auf die Jagd zu gehen. Doch die Gebirgsjagd erfordert vielfältiges Wissen und Erfahrungen und ist nicht nur körperlich höchst anspruchsvoll. „Bergwelten“ begleitet sechs Jäger und Jägerinnen bei der Erfüllung ihrer strapaziösen Aufgaben, aber auch bei den schönsten und spannendsten Momenten der Jagd in ihren Bergrevieren im Salzburger Land. Der „Bergwelten“-Zweiteiler läuft am Montag, dem 31. Oktober ab 20.15 Uhr und am 7. November ab 20.15 Uhr auf ServusTV.