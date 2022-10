„Aus Elend Flamme der Freude im Leben entbrannt“

Seine erbitterte Trennung von Angelina Jolie und der Sorgerechtskrieg um die Kinder ging nicht spurlos an ihm vorüber. Im Gegenteil. Brad Pitt war am seelisch am Boden. Jetzt verriet der 58-Jährige in der „The Financial Times“, wie er aus seinem mentalen Tal wieder herausgekommen war - durch Freunde und Kunst.