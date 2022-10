Wer ohne Licht am Fahrrad fährt, zahlt

Wer in der dunklen Jahreszeit ohne Licht am Fahrrad unterwegs ist, gefährdet nicht nur sich und andere Verkehrsteilnehmer. Wird man von der Polizei aufgehalten und auf die fehlenden Elemente hingewiesen, kann es teuer werden. Die Strafe ist in diesem Fall pro fehlendem Teil zu entrichten und kostet jeweils 20 Euro im Falle eines Organmandats. Bei einer Strafverfügung werden 70 Euro pro fehlendem Element fällig.