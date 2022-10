Kampagne gegen Gewalt an Frauen erregt Aufsehen

Thematisiert werden Gewaltverbrechen gegen Frauen. Die Plakate der drei Künstlerinnen und Künstler Aldo Giannotti, Stefanie Sargnagel und Kateřina Šedá setzen sich mit unterschiedlichen Aspekten von geschlechtsspezifischer Gewalt auseinander. Mehrere Motive sind für Tirol entstanden. In all ihrer Unterschiedlichkeit bedienen sich alle eines sarkastischen Humors, der es erlaubt, über dieses Thema in einer direkten und vielschichten Weise zu sprechen.