Warum immer weniger 24-Stunden-Pflegerinnen kommen

Woran liegt es aber, dass plötzlich weniger Damen zu uns kommen? Laner: „Viele sind nach Corona nicht mehr zurückgekommen. In anderen Ländern wie der Schweiz bekommen sie mehr bezahlt. Und: In ihrer Heimat haben sich die Lebensumstände auch oft verbessert, die Gehälter sind vor allem für Krankenschwestern oder Pflegerinnen zumindest so angestiegen, dass man einfach nicht mehr ein halbes Jahr ins Ausland gehen muss, getrennt von der Familie.“