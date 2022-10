ORF: „Dafür will ich keine GIS mehr zahlen!“

Mit der GIS, also den Geldeintreibern des ORF, hatte ich schon mehrmals das Vergnügen. Es muss vor acht Jahren gewesen sein, ich habe einen Wiener Nobelbezirk verlassen, um in einen anderen zu ziehen, nämlich den 20., Richtung 15., als ich in meiner neuen Wohnung stand, in der es hallte, als hätte mich gerade ein Gerichtsvollzieher gepfändet. Keine Möbel, kein Geschirr, keine Bilder, natürlich auch kein Fernsehapparat, nichts, nur nackter Boden, nackte Wände und nackte Glühbirnen, die an Kabeln von der Decke baumelten wie herausgefallene Augen. Da läutete mein Mobiltelefon. Die GIS.