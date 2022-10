„Sensationell!“ Salzburg-Elf imponiert Jaissle

1:1 bei Dinamo Zagreb - Salzburg bleibt in der Champions League weiter ohne Niederlage. Trainer Matthias Jaissle fand lobende Worte für seine junge Truppe - mit einem Durchschnittsalter von 22 Jahren und 180 Tagen die jüngste des Vereins in einer „Königsklassen“-Partie bzw. die achtjüngste in der Bewerbshistorie überhaupt.