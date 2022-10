Seiwalds besondere Premiere bei Salzburgs CL-Remis

Enorme Ruhe am Ball, hohe Laufleistung und ganz viel Übersicht - mit diesen Attributen beherrscht Nicolas Seiwald für gewöhnlich das Mittelfeld der Salzburger. Als Torschütze ist der ÖFB-Teamspieler bisher indes fast noch nie in Erscheinung getreten. In einem Interview mit der „Krone“ meinte der 21-jährige Youngster Anfang September: „Ich habe einen ganz guten Schuss und sollte es vielleicht öfter probieren. In der Mannschaft läuft der Schmäh, weil ich in der Liga noch nicht getroffen habe. Aber da muss ich durch.“