Salzburg: ... dann fliegt es Jaissle um die Ohren

Wie schon beim Champions-League-Heimspiel gegen Dinamo Zagreb stand ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber am Dienstagabend in Kroatien nicht in der Bullen-Startelf. Solange Salzburg gewinnt, macht Trainer Matthias Jaissle alles richtig. Sollte es jedoch einmal ein Tief geben, kann ihm so eine Entscheidung um die Ohren fliegen. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Christoph Nister.