„Pulled Pork“: Schöne Melange aus Action & Comedy

Regisseur Andreas Schmied dreht noch bis 20. Oktober mit dem starbesetzten Cast, darunter Pizzeras Verlobte Valerie Huber, Gregor Seberg und Elisabeth Kanettis. Die Samsara Filmproduktion verspricht spannungsgeladene Unterhaltung „Made in Austria“. Handverlesene Drehorte in der Steiermark und Wien sollen „Nervenkitzel, Heiterkeit und beste und breite Unterhaltung garantieren“, so die Filmemacher.