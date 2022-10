Schiffbrüchige mussten vor US-Küste Haie abwehren

Das Boot war am Samstagmorgen gesunken, nachdem Probleme am Motor aufgetaucht waren. Dank ihrer Schwimmwesten konnten sich die Schiffbrüchigen so lange über Wasser halten, bis sie von den Einsatzkräften gefunden wurden. Diese hatten keinen einfachen Job: Sie mussten eine Fläche von mehr als 3200 Quadratkilometern nach den Vermissten absuchen, bis sie die drei Männer entdeckten.