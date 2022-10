ManCity-Trainer Pep Guardiola adelt Erling Haaland

Haaland hat 15 der 33 Tore von City in der Premier League erzielt, darunter nicht weniger als drei Hattricks, und hat zusätzlich fünf Treffer in der Champions League in zwölf Auftritten beigesteuert. Insgesamt hält Haaland schon bei 28 Champions-League-Treffern in nur 22 Partien. „Er versteht sehr schnell und er ist ein netter Kerl. Ich spreche viel über ihn, aber manchmal sollte ich es nicht, weil seine Statistik es für ihn tut.“