„Beängstigend“: Haaland lässt Guardiola staunen

Wie sein Sturmpartner Phil Foden schoss Haaland mit einem Dreierpack die Hälfte der Tore. Der 23-jährige Norweger brachte damit das Kunststück fertig, im dritten Heimspiel nacheinander drei Treffer zu erzielen - als erster Spieler in der Geschichte der Premier League. „Ich habe noch nie drei Hattricks in drei Heimspielen erzielt. Es ist wunderbar“, sagte Haaland der BBC. Und das auch nur in gerade acht Einsätzen in der englischen Fußball-Meisterschaft. „Wir haben sechs Tore geschossen, was kannst du sagen? Es ist unglaublich, zu Hause zu gewinnen und sechs Tore zu erzielen, ja, es ist schön“, meinte der Ex-Salzburg-Profi, der vor dieser Saison von Borussia Dortmund nach Manchester gewechselt war.