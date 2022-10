City-Torjäger Haaland scherzt über sein „Doping“

Der Norweger hält bei 17 Treffern in elf Einsätzen für City, traf in der Premier League als erster Spieler in drei Heimspielen in Serie dreifach. Für drei Premier-League-Triplepacks benötigte Haaland acht Spiele. Der bisherige Rekordhalter Michael Owen brauchte 48. Ganz Europa rätselt: Was ist Erlings Erfolgsgeheimnis? Er sagt: das Essen vom Papa. Vor Heimspielen macht ihm Vater Alf-Inge stets eine Lasagne. „Er macht da wohl was Besonderes rein“, witzelte der 22-Jährige.