Graz bekommt Zentrum für Stoffwechselforschung

Mit den Unterschriften am heutigen Montag wurde die Gründung besiegelt: In Graz entsteht ein neues Spitzenforschungszentrum der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) gemeinsam mit der Uni Graz, TU Graz und Med Uni Graz. Das neue „Cori-Institut“ wird sich mit dem Stoffwechsel im Körper befassen, 23 Millionen werden in den ersten fünf Jahren investiert.