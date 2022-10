Van der Bellen an Kickl: „Nur so weiter“

Kickl hatte hinsichtlich des Wahlergebnisses moniert, das „politische Establishment“ sei an seine Grenzen gekommen. Das Abschneiden des FPÖ-Kandidaten Walter Rosenkranz mit weniger als 20 Prozent wurde von den Blauen hingegen als Erfolg gefeiert. Die Wählerstromanalyse am Sonntagabend zeigte allerdings deutlich: Alexander Van der Bellen konnte auch einen Gutteil jener Wähler überzeugen, die bei der Stichwahl 2016 für FPÖ-Kandidat Norbert Hofer gestimmt hatten. 494.000 (26 Prozent) der 1,93 Millionen Hofer-Wähler von 2016 haben diesmal ihr Kreuz beim bisherigen Amtsinhaber gemacht. 613.000 Stimmen von Hofer-Wählern gingen an FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz.