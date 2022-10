Novak Djokovic feiert nächsten Triumph auf Tour

Für Djokovic war es der 90. Turniersieg seiner Karriere. Vier Spieler liegen in dieser Statistik noch vor ihm: Jimmy Connors (109), Roger Federer (103), Ivan Lendl (94) und Rafael Nadal (92). Mit dem Sieg hat Djokovic die Top 20 in der Weltrangliste per Jahresende sowie damit auch die Teilnahme an den ATP-Finals in Turin sicher. Aufgrund seines Wimbledon-Titels bzw. als aktueller Grand-Slam-Sieger reicht Djokovic für die Teilnahme am Saison-Finalturnier eine Platzierung in den ersten 20.