Spiel gedreht: Horn zurück an der Tabellenspitze

Der SV Horn hat sich erstmals seit der 5. Runde wieder die Tabellenführung in der 2. Fußballliga gesichert. Am Sonntag verwandelten die Niederösterreicher im Derby gegen die Admira einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-(1:1)-Heimsieg und verdrängten Amstetten nach dessen Patzer gegen Lafnitz von der Spitze. Dort geht es nach elf Runden weiter eng her: Die Top-Vier sind nur durch zwei Punkte getrennt.