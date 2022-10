Salzach wird ein wilder Fluss

Rund 37 Millionen Euro blättert das Land Salzburg für die Antheringer Au hin. Das kommt in Zeiten der Teuerungskrise nicht bei allen gut an. „Wird haben auch eine Klimakrise und dürfen nicht die Krisen gegenseitig ausspielen“, sagt Naturschutz-Landesrätin Daniela Gutschi. Da man die Möglichkeit zum Kauf hatte, musste man diese auch nutzen. „Es wäre fahrlässig gewesen, nicht zu kaufen“, so die Politikerin. Schließlich wird mit den neuen Flächen ein 800 Hektar großer Naturpark entstehen, der ähnlich wie die Weitwörther Au werden soll. Es könnte ebenfalls ein Besucherzentrum wie die Weitwörther Auenwerkstatt kommen. Fix geplant sind derzeit mehrere Aussichtsplattformen für die Besucher, die nach der Wiederherstellung des Ur-Zustandes eine möglichst wilde Au erleben sollen. Denn die Seitenarme der Salzach werden wieder angeschlossen und die Ufer erweitert. „Die Überschwemmungen sind für die Auenlandschaft wichtig“, erklärt Projektleiter Bernhard Riehl. Für Gutschi ist auch der entstehende Hochwasserschutz wichtig. Durch Überschwemmungen wird sich das Gebiet stets wandeln.