Dringend benötigte Insulin-Nadeln kamen nie an

Bei dpd nicht eine Spur des schlechten Gewissen. „Was soll ich machen, wenn der Zusteller die Adresse nicht findet“, erklärte eine Dame in der Niederlassung in Hörsching der „Krone“ am Telefon. Dazu wäre zu sagen: Jürgen I. wohnt nicht irgendwo abgeschieden, sondern in einem Mehrparteienhaus im Welser Stadtteil Neustadt.