Tourismuspionier Heinrich Klier (95) verstorben

Der am 27. November 1926 in Zirl geborene Sohn eines Tankstellenbetreibers studierte Philologie und bewies schon dabei Vielseitigkeit - als Bergführer, Hilfsarbeiter, Holzknecht und Journalist. Klier setzte sich mit der politischen Situation in Südtirol auseinander und war 1961 an der Sprengung eines Mussolini-Standbildes beteiligt, der Familienvater musste ins Exil nach München.