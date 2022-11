Kotatsu: Japanische Methode gegen teure Heizung

Ko heißt Fackel oder Feuer, Tatsu heißt Fußwärmer. So muss man sich in etwa das Ganze vorstellen. In der Mitte der Wohnung steht ein Tisch, der wie ein Ofen funktioniert und die ganze Familie sammelt sich rund herum. Es handelt sich also um einen von unten beheizten Tisch, der um eine große Decke erweitert ist. Die Familie sitzt wie so oft in Japan auf dem Boden und steckt die Beine unter die Decke.