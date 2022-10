Neue Geschäftsführerin für das Tauernklinikum

Geschäftsführer Franz Öller und die Holding „Gesundheit Innergebirg“, zu der die Spitäler in Zell am See und Mittersill gehören, mussten in der jüngeren Vergangenheit viel Kritik einstecken. Ein Bericht des Rechnungshof ortete die Verstrickung von privaten und öffentlichen Interessen.