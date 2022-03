Zweiter Chef für Tauern-Firma

Eigentlich hätte der Umbau des Krankenhauses Mittersill 35 Millionen Euro kosten sollen. Krisenbedingt ist der Preis nun auf 50 Millionen gestiegen, gebaut wird trotzdem. Währenddessen versuchen Land und Stadt Zell am See, die Verstrickungen rund um die Gesundheits-Holding so schnell wie möglich aufzulösen.