Bitte um drei Jahre Gnadenfrist für die Seilbahn

Der Bikepark am Wurbauerkogel ist auch dank der reichen Auswahl an Strecken bei den Mountainbikern sehr beliebt. Nun kursieren aber in der Radfahrszene Gerüchte, dass der Park am Abenteuerberg vor dem Ende stehen soll.

(Bild: TVB Pyhrn-Priel Hinterramskogler)