Ronaldo schuld an Ehe-Aus von Brady und Bündchen?

In den USA galten sie als das Promi-Traum-Paar schlechthin, nun scheint die Scheidung zwischen NFL-Superstar Tom Brady und Model Gisele Bündchen unumgänglich. Wie Insider berichten, haben die beiden bereits Scheidungsanwälte beauftragt. In der Frage, wer die Schuld an der Trennung trägt, fiel zuletzt der Name des wohl erfolgreichsten Fußballers der letzten Dekade: Cristiano Ronaldo.