Brady und Bündchen: Ehe-Aus scheint unumgänglich

Bereits in der Preseason hatte Brady in einer Pressekonferenz private Probleme angedeutet. Elf Tage lang hatte der siebenfache Super-Bowl-Champion seinen Tampa Bay Buccaneers in der Vorbereitung gefehlt. Seine Antwort auf die Frage nach dem Grund: „Es geht derzeit eine Menge S****** vor sich.“