Splitterbombe explodierte im Wald in Rüstorf

Der Zünder, der in der Bombe steckte, machte einen Eindruck, als ob er noch funktionieren könnte. Also entschlossen sich die Experten des Bundesheeres, die kleine, fiese Höllenmaschine vor Ort in die Luft zu jagen. Um 10.15 Uhr am Donnerstag krachte es. Passiert ist niemandem etwas, auch deshalb, weil die Polizei auf Weisung der Bezirkshauptmannschaft einen 600 Meter großen Sperrkreis errichtet hatte.