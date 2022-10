Okafor-Elfer lässt Salzburg vom Aufstieg träumen

Serienmeister Red Bull Salzburg bleibt in der Champions League im Aufstiegsrennen. Am Mittwoch feierten die „Bullen“ im Heimspiel gegen Dinamo Zagreb einen hart erkämpften wie verdienten 1:0-(0:0)-Sieg und setzten sich dank des 3:0-Erfolgs Chelseas gegen AC Milan im Abendspiel mit fünf Punkten an die Spitze von Gruppe E. Torgarant Noah Okafor machte per Foulelfmeter (71.) den ersten „Dreier“ der Truppe von Matthias Jaissle im laufenden Bewerb perfekt.