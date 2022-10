„9 Plätze - 9 Schätze“: Das sind die Finalisten

Die neun Plätze 2022 sind: die Donatuskapelle im Blaufränkischland im Burgenland, die Trögerner Klamm in Kärnten, die Johannesbachklamm in Niederösterreich, Burg Altpernstein in Oberösterreich, die Liechtensteinklamm in Salzburg, das Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark, der Fernsteinsee in Tirol, die Üble Schlucht in Vorarlberg und die Kaasgrabenkirche in Wien.