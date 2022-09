ORF sucht zum neunten Mal „9 Plätze - 9 Schätze“

27 Plätze stehen zur Vorauswahl

Die Konkurrenz schläft jedoch nicht, und so stellen sich auch in diesem Jahr wieder drei Locations pro Bundesland zur Wahl. Mit dabei sind etwa Schloss Belvedere in Wien, der Zicksee im Burgenland, Roseggers Geburtshaus in Alpl in der Steiermark oder der Grawa-Wasserfall in Tirol.