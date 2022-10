Stiftung Mozarteum: Rolando Villazón bleibt Leiter

Die Zusammenarbeit sei wunderbar, streute auch Stiftungspräsident Johannes Honsig-Erlenburg dem Künstler Rosen. Unter der Ägide von Villazón habe die Mozartwoche weiter an Strahlkraft gewonnen. Den eingeschlagenen Weg der Öffnung des Programms der Stiftung hin zu neuen Formaten und Spielorten will der Mexikaner weitergehen. Stand in den ersten fünf Jahren als künstlerischer Leiter „Mozart pur“ im Mittelpunkt des Programms der Mozartwoche, will er im nächsten fünfjährigen Zyklus Mozart mit Komponisten verbinden, die zu ihm eine zeitliche oder thematische Beziehung haben. 2024 werden das Zeitgenossen von Mozart sein, verriet Villazón. Für die Jahre danach sei das noch offen. Ihm wäre wichtig, dass es bei diesem Schwerpunkt eine klare Beziehung gebe, warum man einen Komponisten im Lichte Mozarts sehen kann. Villazón kündigte auch zwei szenische Produktionen in den nächsten fünf Jahren an.