Sebastian Fitzek hat Freundin Linda geheiratet

Fitzek und Linda, die damals Haas hieß, haben sich nach Angaben der PR-Agentin im Dezember 2019 auf einer Zugfahrt zwischen Leipzig und Berlin kennengelernt. Das Paar habe den „Tag der Deutschen Einheit“ am 3. Oktober gewählt, weil Linda Fitzek einen Hochzeitstag gewollt habe, den man nie vergesse. Weil man an dem Feiertag nicht in Deutschland heiraten kann, hätten die beiden sich für Kroatien entschieden. Linda Fitzek sei eine große Liebhaberin der Menschen und der Landschaft dort, so die PR-Agentin.