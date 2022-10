Wirbel um Nachwuchs-Kriminelle: Vogelfrei bis 14

Wir hatten in unserer Wohnanlage vor vielen Jahren auch eine - wie man heute sagen würde - Gang, also Bande, die sich in ihrer Freizeit gerne Tiefgaragen und darin geparkten Autos widmete. Nicht aber, um diese auf Vordermann zu bringen, sondern um sie vorsätzlich zu beschädigen. Diese Jungvandalen zogen nächtens durch die Straßen, um ihrer „Freizeitbeschäftigung“ nachzugehen. Wir hatten damals das Glück, dass die Ganoven beim Aufbrechen der entscheidenden Tür hinein zur Tiefgarage scheiterten. Spuren sind dort aber heute noch zu sehen.