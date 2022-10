ÖVP-Vorstoß: Aus für Präsidenten-Direktwahl?

Dort wählt die Bundesversammlung alle fünf Jahre den Bundespräsidenten neu. „Für mich wäre ein solcher Wahlmodus wie bei unseren nördlichen Nachbarn definitiv eine Überlegung wert, denn so hielte sich der Aufwand für eine solche Wahl in Grenzen“, erklärt Wolf gegenüber der APA. Auch aus der Bevölkerung höre er immer wieder, weshalb man in Österreich nicht auf dieselbe Art und Weise verfahren könne wie in der Bundesrepublik.