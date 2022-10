Auch Platter macht sich für Van der Bellen stark

Weitere Schützenhilfe für Alexander Van der Bellen vor der Bundespräsidentenwahl am kommenden Sonntag. (Noch-)Landeshauptmann Günther Platter machte am Sonntag in einem Facebook-Post keinen Hehl daraus, dass der den amtierenden Präsidenten, der in Tirol aufgewachsen ist, unterstützen wird. Van der Bellen sei ein „Kaunertaler mit Handschlagqualität“.